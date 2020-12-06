شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يكشف سر اقتناع موسيمانى بـ مروان محسن فى هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، عن قناعة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لناديه بقدرات وإمكانيات مروان محسن مهاجم الفريق رغم الانتقادات الجماهيرية، وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بطولة الكأس حق مشروع للجميع، وخضنا مباراة عصيبة أمام منافس محترم لديه لاعبين مميزين ومدرب كبير يملك خبرات هائلة وهو طارق العشرى".

وأضاف مدرب الأهلى، "الأهلى مر بفترة كبيرة من الضغوط والإجهاد، لعبنا ثلاث مباريات فى غاية الصعوبة أمام الزمالك بنهائى القرن ثم الاتحاد السكندرى بالدور قبل النهائى ثم الطلائع بنهائى كأس مصر"

وتابع سامى قمصان، "موسيمانى سعيد جدا بالتوليفة الموجودة فى الأهلى، ويطمح فى إنجازات كبيرة مع الفريق، ويدفع باللاعبين حسب رؤيته للمباراة بمعنى هناك مباراة تناسب بدر بانون وأخرى تناسب ياسر إبراهيم حسب إمكانيات المنافس وخطتنا للفوز".

وأضاف سامى قمصان، "موسيمانى يريد خلق دوافع جديدة لدى اللاعبين عن طريق الدفع بالصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة لرفع حدة التنافس بين الأساسيين والجدد بما يعود بالنفع على الفريق ويساهم فى تخفيف حدة الإجهاد، وبالتالى الإصابات من جهة أخرى أيضاً".

وعن مروان محسن قال سامى قمصان، "مروان قدم مباراة كبيرة أمام الطلائع، أضاع فرصة الانفراد صادفه سوء توفيق فيها ولكنه صنع هدف كهربا، وساهم فى فتح الملعب لزملائه وتخفيف الضغوط الدفاعية عنهم، موسيمانى مقتنع بإمكانيات وقدرات مروان واللاعب يؤدى بصورة طيبة ومعدل تهديفه مع موسيمانى جيد ".

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة ومروان محسن.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحى ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.