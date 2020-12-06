شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن صفقة أمير عادل وعدم سداد مقدم التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسئولو الزمالك عن إتمام صفقة أمير عادل، الذى انضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، بناءً على الرؤية الفنية للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، وذلك بعد الإعلان عن ضمه لمدة 4 مواسم، حيث كانت تضع إدارة نادى بندًا فى عقد أمير عادل الذى تم التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامى يقتضى بأحقية الزمالك فى فسخ التعاقد حال عدم سداد مقدم عقده خلال 15 يوماً وهو ما سيحدث.

من ناحية أخرى، تغيب الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبا الزمالك، عن انطلاقة تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبان، بسبب حصول الثنائى على إذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، بالسفر إلى دبى لقضاء أجازة، على أن يعود الثنائى من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بعد الغياب عن تدريبات أمس السبت، وشهد مران الزمالك بالأمس، انتظام المغربى حميد أحداد لأول مرة بعد نهاية إعارته للرجاء إلى جانب انتظام أحمد فتوح بعد نهاية إعارته لنادى سموحة.

ويستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.