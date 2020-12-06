شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يواصل احتفالاته بالثلاثية بهدفه فى الزمالك ويؤكد: القاضية ممكن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجم النادى الأهلى محمد مجدى قفشة احتفالاته بالثلاثية التى حققها النادى الأهلى مؤخراً، وهدفه بمرمى الزمالك بشكل خاص الذى توج القلعة الحمراء ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ونشر قفشة فيديو لهدفه فى الزمالك وعلق قائلا، "القاضية ممكن"، وهى الجملة التى قالها معلق المباراة وانتشرت بصورة كبيرة ورسخت بأذهان محبى وعشاق النادى الأهلى.

من ناحية أخرى، سلطت الصحف العالمية الضوء على فوز النادي الأهلى وتتويجه بالثلاثية تحت قيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، والذى فاز بلقب الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا فى موسم واحد للمرة الثانية فى تاريخه.

ونجح موسيمانى فى الفوز مع الأهلي ببطولة كأس مصر، ومن قبلها ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تواجد على رأس الجهاز الفنى فى باقى مباريات الدوري بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن النادى الأهلى العملاق الأفريقي نجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية بعد حصوله على كأس مصر أمس السبت بفوزه على طلائع الجيش.

وخاض الأهلي مشوارا طويلا فى بطولة كأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة بالفوز على طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بركلات الجزاء ليحصد المارد الأحمر بطولة الكأس للمرة الـ37 في تاريخه.

الأهلي لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بنى سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندرى، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.