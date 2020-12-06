شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الموسم الجديد لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021 حتى الأسبوع السابع من البطولة، حيث ينطلق الدورى يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على ملاعب ومواعيد المباريات وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

وجاءت مواعيد مباريات النادي الاهلي في الجولات السابعة كالتالي ..

الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع الأول .. يوم الأحد 13/12/2020 فى استاد السلام الساعة 7:30 مساء

الأهلي وغزل المحلة في الأسبوع الثاني .. يوم الجمعة 18 /12/2020 الساعة 7:30 مساء

الأهلي والاتحاد السكندري "مؤجل" من الأسبوع الثالث .. 11/1/2021 الساعة 5 مساء علي استاد السلام

الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع .. يوم الاثنين 28/12/2020 علي ستاد برج العرب .. الساعة 7:30 مساء

الأهلي ووادي دجلة في الأسبوع الخامس .. يوم الجمعة 1/1/2021 علي استاد السلام الساعة 7:30 مساء

الأهلي وسيراميكا في الأسبوع السادس .. يوم الجمعة 8/1/2021 علي ستاد السويس الساعة 7:30 مساء

الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع السابع ... يوم الجمعة 15/1/2021 علي استاد السلام الساعة 7:30 مساء















