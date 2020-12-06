اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدورى الجديد 2020 -2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على الملاعب ومواعيد المباريات، وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

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