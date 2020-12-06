شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قميص فريق بيراميدز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى بيراميدز القميص الجديد للفريق، في مؤتمر صحفى اليوم، لكشف تفاصيل تغيير شعار النادى، والذى تم إزالة أبو الهول منه، وكذلك شكل القميص الجديد للنادى.

وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادى الجديد والذى يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادى يتماشى مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

وشدد عيد على أن النادى بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائى كأس الكونفدرالية والهدف الرئيسى هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات.

وأشار الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز إلى أن هدف النادى بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذى يبنى حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول والذى يعتبر واجهة النادى ويعطى طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

وأعلن اليوم، الأحد، مسئولو نادى بيراميدز، عن شعار النادى الجديد استعدادًا للموسم المقبل 2020 / 2021 والاطلاع على آخر المستجدات الرياضية وخطة النادى فى الفترة القادمة، فى مؤتمر صحفى، بأحد الفنادق الكبرى، والمقرر إقامته فى الثانية ظهرًا، بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، وخالد بدر مدير العمليات، وشريف عبد القادر مدير التسويق.



بيراميدز



قميص بيراميدز الجديد