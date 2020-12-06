شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المقاصة 13 ديسمبر.. والزمالك والمقاولون 12 بالجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر جدول مباريات الدوري الممتاز عن مواجهة الاهلي لفريق مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر من الشهر الجارى فى الجولة الأولي للدورى باستاد السلام، على أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 من نفس الجولة للموسم الجاري ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وتقام مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة باستاد السلام، بينما مباراة المقاولون العرب والزمالك لم تحدد فى الجدول وينتظر اتحاد الكرة موافقة الأمن لإقامتها باستاد المقاولون.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.

رفض مسئولو نادى البنك الأهلى الحصول على خدمات عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، بسبب تحديد الإدارة البيضاء 5 ملايين جنيه لإتمام رحيل اللاعب بصورة نهائية، وتعرض عمر السعيد، مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا، وينتظر الأبيض تعافى اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل العودة للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض.

فيما حرص مسئولو الزمالك على طمأنة اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشهدت الجلسة التى جمعت إدارة النادى الأبيض مع لاعبى الفريق تأكيد المستشار محمد عطية، المفوض لإدارة شئون كرة القدم، للاعبين بأن هناك مجموعة من المكافآت الخاصة المحددة لتحقيق الانتصار فى أول خمس مباريات من بطولة الدورى الممتاز وأن تلك المكافآت سيتم صرفها بصورة نقدية بشكل فورى فى غرفة الملابس عقب نهاية كل مباراة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق أقوى انطلاقة فى بطولة الدورى إلى جانب التأكيد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها غدا الإثنين وبحد أقصى بعد غدٍ الثلاثاء.