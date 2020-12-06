برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق بعد مشاركته كبديل في مواجهة قادش التي انتهت بخسارة البارسا (1-2) في الأسبوع الـ12 للدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الأحد أظهرت أن ديمبلي يعاني من إصابة في أوتار الفخذ الأيمن.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب صاحب الـ23 عاما عن الفريق، مشيرا إلى أنها تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة

وخاض ديمبيلي مباراته رقم 12 خلال الموسم الجاري 2020/2021 في مواجهة قادش، ونجح في تسجيل أربعة أهداف حتى الآن.

يُذكر أن برشلونة سيعود إلى التدريبات غدا الإثنين للاستعداد لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ملعب "كامب نو" يوم الثلاثاء المقبل.