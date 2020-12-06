بيراميدز يكشف.. شعار النادي للموسم الجديد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
عقد نادي بيراميدز اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن خلاله شعار النادي في الموسم الجديد.
وكان يتميز شعار بيراميدز بوجود تمثال أبو الهول، وتم استبداله بالأهرامات الثلاثة.
ومنذ شراء نادي الأسيوطي سابقًا، والفريق يسعى للمنافسة على البطولات سواء محلية أو أفريقية.
ونجح بيراميدز في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية في النسخة الأخيرة، إلا أنه خسر أمام نهضة بركان بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن بيراميدز حسم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري we المصري الممتاز للموسم المنقضي برصيد 65 نقطة.
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