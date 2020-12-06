الأفريقي الطائرة يوقف 4 مصريين

قررت اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إحالة الخطاب الوارد من الاتحاد الافريقي للكرة الطاثرة بايقاف 4 مصريين عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة إلى اللجنة الأولمبية لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الأمر.

وكان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قد أخطر نظيره المصري بمنع

4 أعضاء سابقين من المشاركة في أي نشاطات تتبع الاتحاد وهم الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى السابق والسيدة هويدا مندى المدير التنفيذى السابق وشريف الشمرلي رئيس اللجنة الفنية للمدربين ومحمد مصطفى المدير المالي.

وتضمن الخطاب أنه لن يكون لهم الحق في المشاركة في أى نشاطات تتبع الاتحاد الأفريقى أو تقلد مناصب في أى اتحادات وطنية. و ذلك إلى حين استكمال عملية التسليم والتسلم للاتحاد المنتخب والتصديق علي ذلك وعلي ميزانية الأعوام من 2017 إلي 2020 من قبل الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد الأفريقى التي ستعقد في شهر فبراير 2021 القادم.