ننشر جدول أول سبع جولات ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، جدول أول سبع جولات في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 11 ديسمبر الجاري وينتهي في أغسطس 2021.

اتفق مسئولو اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على إجراء تعديلات في لوجو الدوري الممتاز للموسم الجديد والذي تم إعلانه أثناء إجراء قرعة البطولة.

وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، إنه سيتم إجراء تعديلات على اللوجو، من حيث الألوان والشكل، موضحًا أنه سيتم إضافة ألوان ذات طابع مصري مثل الأحمر والأسود والأبيض، وكذلك التعديل على شكل أبو الهول الذي ظهر في اللوجو من خلال ظهور عينه مفتوحة.

تنطلق بطولة الدوري في الموسم الجديد يوم 11 ديسمبر الجاري، على أن تنتهي في أغسطس 2021، وتستمر خلال أولمبياد طوكيو حيث تخوض الفرق مبارياتها بدون لاعبي المنتخب

الأولمبي.

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه اعتذر رسميًا عن عدم خوض ودية اليابان التي كان مقررًا لها يوم 26 ديسمبر الجاري في طوكيو.

قال غريب لـ"الوفد": «اعتذرنا رسميًا عن عدم خوض اللقاء، تواصلت مع مازن مرزوق، رئيس

لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وشرح لي الموقف، وأن خوض المباراة سيؤدي لتوقف الدوري من 20 لـ28 ديسمبر، وهو أمر شديد الصعوبة، خصوصًا مع ضيق الوقت خلال الموسم الجديد».

وتابع: "بناءً على ذلك اعتذرنا عن عدم خوض اللقاء، ولم نحسم مدى إمكان خوضها في التوقف الدولي خلال شهر مارس من عدمه".

كان المنتخب الأولمبي خاض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل في نوفمبر الماضي، تعادل في الأولى سلبيًا،

وفاز في الثانية بنتيجة 2/ 1، ليكون أول فوز في تاريخ الكرة المصرية على البرازيل.

في سياق آخر، حرص اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تهنئة الأهلي بفوزه ببطولة كأس مصر للمرة ال37 في تاريخه. وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد/ عمرو الجنايني بخالص التهنئة إلى النادي الأهلي وفريقه الكروي بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 19-2020. كما يتقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه الكروي على آدائه الرائع في المباراة النهائية للبطولة. ويتقدم الاتحاد المصري بهذه المناسبة إلى جميع الأندية المصرية وجماهير الكرة المصرية بالتهنئة على نجاح موسم شاق وانجاز مسابقاته المحلية بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم خلاله، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية. ويأمل الاتحاد المصري لكل أعضاء المنظومة الكروية في تحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد الذي سينطلق خلال أيام قليلة".