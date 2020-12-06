ممدوح عيد يعلق على شعار بيراميدز الجديد

قال المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادي الجديد والذي يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددًا على أن النادي يتماشي مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

شدد على أن النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية والهدف الرئيسي هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات.

أشار إلى أن هدف النادي بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذي يبنى

حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول والذي يعتبر واجهة النادي ويعطي طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

أوضح أن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه واللوجو يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز في المشاركة به.

وكشف نادي بيراميدز عن شعاره الجديد والذي يأتي توافقا مع المرحلة الجديدة من عمر النادي الطامح للمنافسة على جميع البطولات خلال

السنوات المقبلة.

وأجرى بيراميدز تعديلا شاملا على اللوجو القديم وكشف عن اللوجو الجديد الذي يتضمن الأهرامات الثلاثة، وبه اسم نادي بيراميدز لكرة القدم.

ويقيم نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم، بأحد الفنادق الكبرى للإعلان عن اللوجو وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي، وبحضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

كما حضر الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول للاحتفال بالانطلاقة.