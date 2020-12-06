شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين تشيد بتصدر دجلة الجولة الأولى لدورى الانزلاق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة الجولة الاولى لبطولة الجمهورية التي تستضيفها ملاعب نادى العبور لسباقات السرعة وحصد دجلة المركز الاول برصيد 209 نقطة محققا 40 ميدالية ذهبية و33 فضية و23 برونزية وحل طلائع الجيش في مركز الوصيف ب67 نقطة والشمس في المركز الثالث ب25 نقطة ويقود فريق دجلة محمود مصطفى وباكينام القبانى.

ومن جانبها اعربت الدكتورة كريستين نصحى حبيب، رئيس جهاز انزلاق الهواة بوادى دجلة، عن سعادتها بالانجاز الكبير للاعبى دجلة مشيرا إلى ان 80 % من قوام المنتخبات الوطنية من ابناء دجلة فضلا عن وجود أكثر من لاعب من أبطال لأفريقيا مثل محمد جمال ومحمد عمرو وأحمد حاتم، ومحمود خطاب، وكريم نجيب، ولينا كرم، ولما كرم، ولورا محمد، وندى خالد، وياسمين زكي، ومريم هيثم.

واشارت كريستين إلى ان انزلاق الهواة أو «الباتيناج» كما هو متعارف عليه يضم السرعة والفنى واللعبة تلقى حاليا اقبالا كبيرا من الناشئين والشباب في ظل تذايد شعبيتها.

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة