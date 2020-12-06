شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل رسوم إستئناف قضية «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت إدارة نادي الزمالك، بإرسال مبلغ ٢٥ ألف دولار، للمحامي الإيطالي سيلفا توري، المكلف بمتابعة قضية شكوى النادي ضد اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لدى المحكمة الرياضية. وتعد هذه القيمة رسوم الاستئناف الخاصه بالقضية. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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