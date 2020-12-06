شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض «روماريو» لتدعيم الهجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في صفقة جديدة لضم المهاجم روماريو ويليامز الجاميكى مواليد 94 والذى يبلغ طوله 180 سم، ويلعب لفريق ميامى بالدورى الأمريكى ووصل اللاعب إلى الإسكندرية وسيخضع للكشف الطبى قبل التعاقد معه، بعد نجاح صفقة المدافع الجاميكى لوى مع الاتحاد السكندرى، وكان مجلس ادارة النادى قد لجا لتلك الصفقة عقب تأخر وصول المهاجم الأوغندى أكوى بالاضافه للانباء التي ترددت بعدم عودته مرة آخري للفريق.
ويستعد فريق الاتحاد السكندري لانطلاق بطولة الدورى الممتاز بعدما ودع الفريق بطولة كاس مصر امام الاهلي، ويركز حسام حسن المدير الفنى للفريق على تكثيف الجرعات الفنية مع لاعبيه من اجل تخطي حمي البداية لبطولة الدورى الممتاز.
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