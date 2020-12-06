شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف طموحاته بالدورى ويؤكد غموض مصير البطل بالنسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن التكهن ببطل الدورى فى الموسم المقبل أمر صعب للغاية، موضحاً أن فريقه يسعى للحفاظ على مكانته بالمربع الذهبى. وقال محمد عادل فتحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نسير بصورة جيدة فى فترة الإعداد وكذلك بالبطولة الأفريقية، والتعاقدات الجديدة انصهرت فى بوتقة الفريق وسوف تصنع الفارق".

وأضاف عضو مجلس المقاولون العرب، "كل الفرق دعمت نفسها بشكل جيد سواء الباقية فى الممتاز أو الصاعدة حديثاً، ما يبشر بموسم قوى للغاية، سيكون من الصعب التكهن فيه ببطل المسابقة مثل المواسم السابقة".

وتابع فتحى، "نشارك فى بطولتين وبالطبع سوف نسعى للحفاظ على موقعنا فى المربع الذهبى بالنسخة الجديدة للدوري".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على نظيره أسوان بهدف نظيف أحرزه يوسف حسن مهاجم الذئاب الصاعد، فى المباراة الودية التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اطار استعداد الفريقين لانطلاق الدوري.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجارى، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً بالأمس عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.