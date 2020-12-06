شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة قضية "كهربا" بتحويل 25 ألف فرانك للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك فى إنهاء أزمة النادى فى قضية محمود كهربا، لاعب الفريق السابق والأهلى الحالى، وجهزت اللجنة 25 ألف فرانك سويسرى لتحويلها إلى المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن النادى واجه أزمة فى الأيام الماضية فى تحويل القيمة المالية من خلال الحسابات البنكية قبل أن تنتهى الأزمة فى الساعات الماضية بالنجاح فى إتمام التحويل، وينتظر مسئولو الزمالك الحصول من البنك على رقم التحويل الإلكترونى الذى تم فى الساعات الماضية من أجل إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية فى الساعات المقبلة، خاصة أن غدا الاثنين هو اليوم الأخير لتحويل رسوم الطعن الذى قدمه الزمالك فى قضية كهربا.

وطعن الزمالك على حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، حيث يرغب الزمالك فى تعظيم قيمة الغرامة على اللاعب الذى انتقل لصفوف الأهلى بعد فسخ عقده مع الزمالك ورحيله إلى أفيش البرتغالى دون موافقة القلعة البيضاء لذا تم تقديم طعنا إلى المحكمة الرياضية "كاس" على حكم الفيفا.

وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء والتى انتهت برحيله إلى أفيش البرتغالى دون موافقة النادى الابيض ثم انتقل إلى الأهلى وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011، عقب الرحيل عن ناشئى الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين، خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما وفى 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها قبل أن مشواره الحالى مع الأهلى بعد تجربة قصيرة مع أفيش البرتغالى.