شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى عن رحيل أسامة جلال: مفاوضات هاتفية غير جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، على الأنباء المترددة بشأن اقتراب رحيل أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى، عن النادى قائلا، "الأمر مقتصر على بعض المكالمات التليفونية التى لم ترتق لحد التفاوض الجاد، والجميع يعلم أن القيد ينتهى اليوم، ولا يوجد تعنت على الإطلاق فى أى شىء إنما كل طرف يتعامل مع الأمر من خلال حساباته".

وتلقى نادى الزمالك 3 عروض من نظيره إنبى، حال رغبته فى الحصول على جهود أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى، حيث طلبت إدارة إنبى تحديد شكل سداد قيمة الصفقة لتحديد قيمتها حيث ستختلف القيمة المالية وفقا لطريقة السداد، حيث عرض النادى البترولى أن يتم سداد قيمة الصفقة لصالحه بشكل فورى مع تخفيض المالية أو سدادها على أقساط قريبة المدى بقيمة مالية متوسطة وحال رغبة الزمالك فى التسديد على أقساط بعيدة المدى سيتم رفع القيمة المالية لها.

ورفض مسئولو إنبى الإفصاح عن حجم القيم المالية الثلاثة التى تم عرضها على الزمالك فى الوقت الحالي، خاصة أن المفاوضات جاءت شفهية مع الزمالك وذلك من خلال اتصالات أجراها أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء مع مسئولى إنبى إلا أن إدارة الزمالك لم تتحرك بشكل جاد لإتمام الصفقة .

فيما اجتمعت إدارة الزمالك مع لاعبى الفريق، من أجل تحفيزهم لانطلاقة الدورى الممتاز المنتظرة وشهد الاجتماع، تأكيد المستشار محمد عطية، المفوض لإدارة شئون كرة القدم، للاعبين بأن هناك مجموعة من المكافآت الخاصة المحددة لتحقيق الانتصار فى أول خمس مباريات من بطولة الدورى الممتاز وأن تلك المكافآت سيتم صرفها بصورة نقدية بشكل فورى فى غرفة الملابس عقب نهاية كل مباراة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق أقوى انطلاقة فى بطولة الدورى إلى جانب التأكيد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها غدا الإثنين وبحد أقصى بعد غدٍ الثلاثاء.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.