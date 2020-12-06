شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لليد للوقوف على آخر استعدادات البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 وممثلى الوزارات المعنية بالبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات لتنظيم البطولة، بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للمجلس القومى الرياضة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، والمهندس حسين لبيب مدير البطولة.

وتناول الاجتماع خطة نقل الجماهير من وإلى الصالات التى أصبحت جاهزة بشكل كامل، حيث سيتم النقل عن طريق توفير أتوبيسات مخصصة للبطولة فى أماكن جارى تحديدها، بالإضافة إلى توفير ساحات لانتظار السيارات بجانب الصالات المستضيفة للبطولة، وعملية دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين الفرق والمنتخبات الرياضية و الجماهير.

واستمع وزير الرياضة لممثلى الوزرات المعنية حول مدى استعداداتهم للبطولة، وتم استعراض الخطة السياحية التى تم وضعها للسائحين، بالاضافة الى مقترح بإعداد كتيب عن استعدادات مصر لتنظيم بطولة كاس العالم لليد وانجازات كرة اليد المصرية، والتعريف بالفرق والوفود المشاركة بالبطولة باللغات المختلفة.

وقال وزير الرياضة، ان العالم سيشاهد البطولة التى ستمثل قيمة مضافة للدولة المصرية وقدرتها على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية، فى ظل جائحة كورونا، مؤكداً على تضافر كافة جهود الدولة لإخراج بطولة العالم لكرة اليد بصورة تعبر عن قيمة وحضارة مصر عالمياً.

وأشار صبحى إلى الاستعداد التام من كافة الوزرات للمساهمة فى انجاح هذا الحدث الرياضى الكبير الذى سيؤكد أن مصر بالفعل أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية، وجاذبة للاحداث والفعاليات العالمية.

وفى ختام الاجتماع أعرب صبحى عن سعادته باللقاء متمنيا للجميع التوفيق فى العمل معا من اجل انجاح بطولة العالم لليد بالصورة التى تليق باسم مصر ومكانتها العالمية.