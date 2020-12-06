شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: كورونا سبب غيابى عن النهائى.. وسأعيد أمجاد رقم 10 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شريف، لاعب النادى الأهلي، أنه من الطبيعى عدم مشاركته فى نهائى كأس مصر، خاصة أنه لم يتدرب سوى مرة واحدة مع الفريق، وبعدها تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وغاب عن المشاركة فى المباراتين الأخيرتين فى بطولة كأس مصر. وقال شريف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "أسعى لاستعادة بريق رقم 10 مع الأهلي، وطموحى مع الفريق المشاركة بشكل أساسى فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورى بشكل جيد فى صفوف إنبى خلال الموسم الماضي".

وأضاف شريف، "عدت للأهلى وأركز على اللعب أساسياً فقط لا أريد أن أكون ضيف شرف، تفكيرنا القادم فى بطولة الدورى المصرى ثم السوبر الأفريقي، الأهلى يدخل أى بطولة من أجل الفوز بها".

وأشار شريف إلى أنه "كانت هناك عدة عروض بعد تألقى فى إنبي، وبعض الأندية من خارج مصر كانت ترغب فى شراء عقدى، لكن الأهلى طلب عودتي، ولم أناقش تلك العروض، وعقدى مازال ساريا مع الفريق حتى يناير 2022.. لم يتحدث معى أحد من النادى الأهلى بشأن تمديد العقد حتى الآن".

وأنهى شريف قائلا، "سعداء بالفوز ببطولة كأس مصر، وإسعاد الجماهير الأهلاوية، وهو الأمر الذى يفرح اللاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن هذا الموسم".

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

كما فتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصالات مع نظراؤهم فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وكذلك اتحاد الكرة لمعرفة ملعب مباراة السوبر الأفريقى وموعد القاء النهائى الذى سيجمع الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بعدما تناولت تقارير كثيرة أن اللقاء سيُقام يوم 18 ديسمبر الجارى بدلاً من 10 الشهر ذاته، كما سيُقام السوبر بملعب برج العرب بدلاً من استاد القاهرة وهو ما جعل إدارة الاهلى تفتح خط إتصالات مع إدارة الكاف من أجل حسم مسألة موعد وملعب المباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها الأحمر للفوز والتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الفريق المغربى الذى حصد بطولة الكونفدرالية على حساب بيراميدز.