الامارات | كلوب يكشف عن بطل الدوري الإنجليزي "فنياً".. ليس ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن بطل الدوري الإنجليزي "فنياً".. ليس ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، فريق تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الحالي في الوقت الذي يقدم فيه "البلوز" عروضاً قوية تجعلهم أبرز المرشحين للتتويج بقيادة لاعب لاعبه السابق المدرب الحالي فرانك لامبارد.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات عن كلوب قال فيها: "من وجهة نظري، تشيلسي هو المرشح الأبرز للفوز باللقب في الوقت الحالي من الناحية الفنية".

ويتصدر تشيلسي ترتيب "البريمييرليغ" بعد فوزه على ليدز يونايتد 3-1 السبت برصيد 22 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام وليفربول.

يذكر أن تشيلسي الذي كان محروماً من التعاقدات في الموسم الماضي بذل مجهوداً كبيراً لتدعيم الفريق بأبرز العناصر وصرف في الموسم الحالي نحو 300 مليون يورو لشراء نجوم جدد يتقدمهم المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر ومواطنه هافيرز.

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