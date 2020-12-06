شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: الطرد أثر على الطلائع أمام الأهلي.. وهدفنا التتويج بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق العشري، مدرب طلائع الجيش، سعادته بمستوى فريقه خلال مباراتي نصف النهائي، والنهائي لبطولة كأس مصر.
وقال العشري، في تصريحات إذاعية: «خضنا 240 دقيقة أمام القطبين، وأرى أنَّ الفريق يتطور بشكل رائع من الناحية الفنية والتكتيكية».
وأضاف: «تأثرنا خلال مواجهة الأهلي بحالة الطرد التي تعرض لها المدافع أحمد علاء؛ حيث خضنا الوقتين الإضافيين بـ10 لاعبين».
وتابع: «المستويات المميزة التي قدمها الفريق في الكأس ستكون دافعًا قويًا للاعبين من أجل خوض انطلاقة الدوري بشكل مميز ومحاولة التواجد في مراكز المقدمة بدلاً من المراكز الشرفية».
وأردف: «هزيمة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا (2-1)، ساعدتنا بشكل كبير في تخطى الفريق الأبيض بالكأس، وخلال مواجهة الأهلي، استطاع الطلائع الصمود أمامه حتى الوصول لضربات الترجيح».
وواصل: «سنجتهد خلال مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، وسيكون هدفنا الأول خلالها هو تحقيق أول ألقاب طلائع الجيش».
واستطاع الطلائع أن يطيح بالزمالك من نصف نهائي بطولة الكأس بالفوز عليه (3-1)، لكنه خسر أمام الأهلي، أمس السبت في النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، وبعد أداء رائع من الفريق العسكري.
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