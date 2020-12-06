شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن ينتقد تصرف الزمالك مع أحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتقد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إدارة الزمالك الحالية فيما يخص ملف إبرام التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصقر خلال تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: «الزمالك كان يدير ملف التعاقدات من خلال المجلس السابق بشكل أفضل من المجلس المؤقت الحالي».

وأضاف: «أتعجب بشدة من تصرف الزمالك مع أحمد الشيخ بعد الحصول على توقيعه ثم الإعلان عن التراجع عن ضمه، بسبب عالم السوشيال ميديا التي تحرك القلعة البيضاء».

وتابع «أرى أن الزمالك خسر صفقة أحمد الشيخ وكان يحتاج بالفعل لضمه، خاصة أنه لن يكلف خزينة القلعة البيضاء أموالا طائلة حيث كان سينقل في صفقة انتقال حر، كما أن المدير الفني طلب حسم الصفقة».