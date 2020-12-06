شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يعتذر لمسئوولي الإسماعيلي بعد قيده في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك لمسئوولي نادي الإسماعيلي من اجل الإنتقال إليه في الموسم الجديد بعد قيده في قائمة الفريق الابيض في اللحظات الاخيرة.
وكانت لجنة الكرة قد تراجعت عن فكرة رحيل عمر السعيد قبل ساعات من إغلاق باب القيد.
وكشف مصدر داخل الزمالك أن الفريق يعاني من أزمة في مركز المهاجم الصريح، والذي يشهد تواجد مصطفى محمد فقط مع قيام المغربي حميد أحداد بهذا الدور بالإضافة إلى مشاركته كجناح قبل رحيله عن الفريق للإعارة في الموسم الماضي.
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