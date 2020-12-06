شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سر إستغناء الأهلي عن صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي انه كان يرغب في إستمرار صالح جمعة لاعب الفريق الكروي الاول الذي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا ،لافتًا خلال جلسته مع جهازه العاون ان اللاعب يمتلك امكانيات فنية متميزة.

لكن لجنة التخطيط تمسكت برحيله حتى يتمكن من قيد ناصر ماهر لاعب الوسط المهاجم في القائمة.