شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يشيد بنجاح الموسم واداء المنتخب الاول والاوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، سعادته بنجاح الموسم الرياضي في مصر، بعد انتهاء الموسم المحلي .
وقال الجنايني: «كنا على حق في قرار عودة الدوري، بدليل المستوى الفني الرائع الذي ظهرت به الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية».
وأضاف «نتائج المنتخب الأول أيضا كانت مميزة، حيث حصلنا على 6 نقاط من مباراتي توجو، كما تمكن المنتخب الأولمبي من تحقيق الفوز على البرازيل».
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