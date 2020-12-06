شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في الزمالك حول إزالة لافتة نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الخلافات بين مسئوولي نادي الزمالك حول إزالة لافتة نادي القرن المعلقة على سور النادي والتي تؤكد على ان النادي الابيض هو نادي القرن لحصوله على 9 بطولات بفارق بطولتين عن الاهلي والتي وضعها مرتضى منصور رئيس النادي السابق.
وعلمت «المصري اليوم» ان احد اعضاء اللجنة التنفيذية يرفض المساس باللافتة خوفا من غضب الجماهير خصوصا في ظل خسارة الفريق لبطولتين متتاليتين الاولى بطولة دوري الابطال امام الاهلي والثانية بالخروج من كأس مصر ،واكد المصدر ان اللجنة التنفيذية تسعى لإنهاء الأزمة المالية اهم من الحديث عن إزالة اللافتة من عدمه.
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