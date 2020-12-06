شكرا لقرائتكم خبر عن فشل صفقة انتقال محمد بسام الى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسئوولو طلائع الجيش انتقال محمد بسام حارس مرمى الفريق الكروي الاول إلى النادي الاهلي قبل غلق باب القيد للإنتقالات الصيفية. وعلمت «المصري اليوم» ان ادارة نادي الطلائع ترغب في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق حتى يتمكن من تقديم عروض قوية خلال الموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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