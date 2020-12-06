شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يستقر على مواجهة لبنان وديًا️ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، بالتنسيق مع الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على مواجهة منتخب لبنان تحت 20 سنة وديًا، استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.
وأرسل اتحاد الكرة المصرى دعوة لنظيره اللبناني لاستضافة منتخب الآنسات وإقامة مباراتين وديتين في الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري.
وقالت الدكتورة سحر عبدالحق، إنه جارٍ الاتصال ببعض الدول العربية لإقامة مباريات ودية للمنتخب الأول في الفترة المقبلة.
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