شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباريات المصري الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر خوض الفريق الكروى الاول بالنادى المصري مباريته في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل، على ملعب برج العرب بالاسكندرية بعد رفض اتحاد الكرة عودة الفريق لملعبه الأصلى ببورسعيد، بالرغم من المذكرة التي تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى للجنة الخماسية يطالبون فيها بتحقيق مبدأ العدالة وخوض الفريق لمبارياته في بورسعيد.

وكان مسئولو المصرى قد تقدموا بمذكرة للعب مبارياتهم في الموسم المقبل باستاد بورسعيد وأن يكون البديل استاد الإسماعيلية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض بسبب عدم انتهاء استاد بورسعيد من الاحتياطات الأمنية المطلوبة، بالإضافة لرفض مسئولى استاد الإسماعيلية استضافة مباريات الفريق البورسعيدي.