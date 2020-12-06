شكرا لقرائتكم محمد شريف: أسعى لاستعادة بريق رقم 10 مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أنه من الطبيعي عدم مشاركته في نهائي كأس مصر، خاصة أنه لم يتدرب سوى مرة واحدة مع الفريق، وبعدها تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وغاب عن المشاركة في المباراتين الأخيرتين في بطولة كأس مصر. وقال شريف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أسعى لاستعادة بريق رقم 10 مع الأهلي، وطموحي مع الفريق المشاركة بشكل أساسي في المرحلة القادمة، خاصة بعد ظهوري بشكل جيد في صفوف انبي خلال الموسم الماضي".

وواصل: "عدت للأهلي وأركز على اللعب أساسيا فقط لا أريد أن أكون ضيف شرف، تفكيرنا القادم في بطولة الدوري المصري ثم السوبر الإفريقي، الأهلي يدخل أي بطولة من أجل الفوز بها".

وأكمل شريف قائلًا: "كان هناك عدة عروض بعد تألقي في إنبي، وبعض الأندية من خارج مصر كانت ترغب في شراء عقدي، لكن الأهلي طلب عودتي، ولم أناقش أي تلك العروض، وعقدي لازال ساريا مع الفريق، وممتد حتى يناير 2022. وواصل: "لم يتحدث معي أحد من النادي الأهلي بشأن تمديد العقد حتى الآن".

وأتم: "سعداء بالفوز ببطولة كأس مصر، وإسعاد الجماهير الأهلاوية، وهو الأمر الذي يفرح اللاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن هذا الموسم".

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

كما فتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصالات مع نظراؤهم فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وكذلك اتحاد الكرة لمعرفة ملعب مباراة السوبر الأفريقى وموعد القاء النهائى الذى سيجمع الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بعدما تناولت تقارير كثيرة أن اللقاء سيُقام يوم 18 ديسمبر الجارى بدلاً من 10 الشهر ذاته، كما سيُقام السوبر بملعب برج العرب بدلاً من استاد القاهرة وهو ما جعل إدارة الاهلى تفتح خط إتصالات مع إدارة الكاف من أجل حسم مسألة موعد وملعب المباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها الأحمر للفوز والتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الفريق المغربى الذى حصد بطولة الكونفدرالية على حساب بيراميدز.