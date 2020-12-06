شكرا لقرائتكم طارق العشري: تأثرنا بطرد أحمد علاء واللاعبين ظهروا بشخصية كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي بطل الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وكان هناك رغبة وحماس كثيرة لدي لاعبيه لإثبات وجودهم والظفر بلقب كأس مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وظهروا تكتيكيا وفنيا بشكل جيد أمام الأهلي، كما قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك في نصف النهائي أيضا".

وأضاف: "تأثرنا بطرد أحمد علاء أمام الأهلي، ولعبنا أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين، لكن لاعبي طلائع الجيش ظهروا بشخصية كبيرة، والجميع قام بالإشادة بهم بعد اللقاء، وأثق أننا نقدم موسم جيد، ويجب أن نتقبل الخسارة، وهذه هي كرة القدم، والروح الرياضية دائما هي التي يجب أن تتصدر المشهد، وأهنئ الأهلي وجماهيره ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب". وتابع: "اشكر لاعبي الأهلي على الممر الشرفي، وهذه هي الروح الرياضية، وقد قاموا بالإشادة بأداء طلائع الجيش بعد اللقاء".

وواصل:" تأثرنا بالنقص العددي، خاصة في العمل الهجومي، وكنا نلعب على الدفاع المنظم، ولكن تعاملنا بشكل جيد تكتيكيا رغم سيطرة النادي الأهلي، لكن أغلقنا جميع الطرق نحو مرمى محمد بسام، وحاولنا استغلال الهجوم المرتد عن طريق إسلام محارب وناصر منسي، ونجحنا في الوصول لركلات الترجيح، وأهنئ الأهلي بالكأس ولكن سعيد بالأداء، وروح اللاعبين".

وحول مواجهة الأهلي مرة آخرى في السوبر، علق قائلًا: "كان لدينا طموح في تحقيق كأس مصر، ودائما مواجهات الكأس يحدث فيها مفاجآت، نحاول إيجاد الدوافع لدى لاعبي الطلائع للدخول في المنافسة وتحقيق البطولات، وهو ما لمسته لدى اللاعبين أيضًا، وهناك دعم كبير من الإدارة، وأحاول بث الروح لدى اللاعبين، والكل أشاد بهم بعد اللقاء، جميع المكاسب التي حققنها سنبني عليها". وأضاف: "سنكون ند قوي للأهلي في بطولة السوبر، وسنحاول انتزاع اللقب، وتحقيق أول بطولة في تاريخ طلائع الجيش". وزاد: "مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، طريق طلائع الجيش للوصول لنهائى الكأس كان صعبا، بعد تخطى بيراميدز ثم الزمالك، وأشكر عبدالحميد بسيوني على ما قدمه، كان ضمن الجهاز التدريبي معي، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، قمنا باستغلال الظروف أمام الزمالك بعد خسارته في دوري أبطال إفريقيا، والنواحي النفسية كان له دور في تلك المباراة، وهو ما سعدنا في التفوق على الزمالك".

وأتم: "مواجهة الأهلي كانت الأصعب، لأنه لاعبين خبرات ويعيشون في حالة نشوة كبيرة بعد الفوز بدوري الأبطال، ويريدون تحقيق الثلاثية، وكنا نصمد ونصل لركلات الترجيح، فهو شئ يحسب للاعبين، واستطاعوا تحمل المسئولية ويُكونوا شخصية وأثبتوا لجماهير الكرة المصرية، أن هناك فريق جيد وسيظهر بشكل قوي في الدوري، يكفينا فخرا الخسارة بركلات الترجيح"

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة ومروان محسن.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.