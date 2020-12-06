أحمد شوبير يكشف: ماذا فعلت إدارة الأهلي مع سيد عبدالحفيظ بعد ظهوره مع رامز جلال؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إدارة النادي الأهلي من ظهور مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيد عبدالحفيظ، مع رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، فإن شوبير أكد أن سيد عبدالحفيظ تعرض لعقوبات مغلظة، بعد ظهوره في إحدى البرامج خلال شهر رمضان الماضي.

وقال شوبير، في تصريحاته له خلال تقديم برنامجه الإذاعي "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "ظهور سيد عبد الحفيظ في برنامج رمضاني لم يمر مرور الكرام، كانت هناك عقوبات مغلظة وشدة جامدة، نفس الأمر بعد أزمة كهربا مع الشناوي، اللاعب تعرض لعقوبة بخصم مليون جنيه من مستحقاته دون أي اعتراض منه".

وأضاف الإعلامي: "قبل كل ده كانت خسارة الفريق بخماسية أمام صن داونز، الهزيمة اللي كانت مفترق طرق، والفريق بعدها كان أمام طريقين إما الانهيار، أو التماسك، الإدارة قامت بخصم 10% من عقود اللاعبين وكان فيه وقفة، وده كان طريق الأهلي للتتويج بالثلاثية".

وأوضح: "تدخلات الإدارة وقراراتها الحاسمة أعادت الانضباط للفريق وكانت سبب من أسباب التتويج".

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق لقب كأس مصر، وذلك بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبهذا الفوز يتوّج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخه، بتحقيق ألقاب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.