شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني الاستثنائي فى 2020.. المدرب الجنوب أفريقي يحقق 5 بطولات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو رسم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، هذا السيناريو لنفسه فلن يخرج بهذا الجمال والنجاح والعبقرية التى حدثت على أرض الواقع، فالبنسبة للكثيرين 2020 ليست أفضل سنواتهم ولكنها بالنسبة لموسيمانى فهى كذلك بلا أدنى شك.

موسيمانى الذى لم يكن يتخيل أن يتولى المسئولية الفنية لنادى القرن الأفريقى لم يحظ فقط بهذا الشرف، ولكنه بدأ مسيرة حصد البطولات مع الفريق الأحمر بمجرد وصوله، فجاء رحيل رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى بمثابة الفانوس السحرى لتحقيق موسيمانى لأحلامه، بعد قرار مجلس إدارة الأهلى الجريء بمنحه الثقة وإسناد مسئولية الفريق له ليستقيل بالفعل من تدريب فريقه السابق صن داونز ويقود الأهلي، حيث أشرف على باقى مباريات الفريق المتبقية فى الدورى العام عقب حصد الأهلى ببقبه المفضل قبل 7 جولات من النهاية كما قاد الفريق لتحقيق بطولة دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء وغياب 7 سنوات عن دولاب بطولات الأهلي، ولم يكتف موسيمانى بذلك ولكنه نجح أيضاً فى اقتناص لقب كأس مصر من طلائع الجيش بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين.

ونجح موسيمانى قبل توليه المسئولية الفنية للأهلى فى حصد الثلاثية المحلية مع صن داونز، حيث فاز الفريق ببطولة الدورى العام وكأس جنوب أفريقيا وكذلك كأس السوبر، فى الوقت الذى مازال موسيمانى قادراً على حصد مزيد من البطولات فى 2020 فى حال نجاحه فى قيادة الأهلى لحصد لقب السوبر الأفريقى خلال مواجهة نهضة بركان المغربى المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى، والتى ستصبح وقتها البطولة السادسة لموسيمانى هذا الموسم فقط.