شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون.. مدافع أعاد الاتزان لدفاع الأهلي وأثبت نبوءة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المغربى بدر بانون، مدافع الأهلى الجديد، مشاركته الأساسية الأولى مع فريقه، بعدما شارك فى مواجهة طلائع الجيش بنهائى بطولة كأس مصر وهى المواجهة التى حمسها الفريق الأحمر لصالحه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة 1/1، ليحقق الفريق الأحمر الثلاثية هذا الموسم عقب فوزه ببطولة الدورى العام وكذلك بطولة دورى أبطال افريقيا.

وجاءت مشاركة بدر بانون بمثابة المفاجأة خاصة أنها جاءت على حساب ياسر إبراهيم الذى ظهر بشكل جيد طوال الفترة الماضية، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وجد أن الدفع ببدر بانون سيكون أفضل أمام الطلائع، وهى النبوءة التى تحققت بعدما ظهر اللاعب الدولى بمستوى رائع فى نهائى الكأس.

وظهر بدر بانون بشكل جيد وأعاد للأذهان المدافع صاحب الكرة الجميلة التى تنال ثقة الجماهير بكافة أطيافها، وأعاد اللاعب الاتزان المفقود لدفاع الأهلى واستحوذ بدر بانون بدرجة امتياز على أصحاب اللمسة الدقيقة والجيدة للفريق فى مباراة نهائى كأس مصر بعدما شاهد قبل أيام تتويج المارد الأحمر بالبطولة الأفريقية امام الغريم التقليدى نادى الزمالك.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، كواليس ضم المدافع المغربى بدر بانون لاعب الرجاء السابق، معلقاً :"بدر بانون تابعناه لفترة طويلة، ومحمد يوسف ومحمد فضل كانوا متابعينه من 3 سنوات، ولكن لم يحدث تواصل معه"

وأضاف: بعد ذلك فى الفترة الأخيرة فكرنا فى أن الأهلى يحتاج مدافع بشكل مختلف، ووجدنا أن بدر هو الأنسب، لأنه شخصية يعرف يعنى إيه ضغوط وهو كابتن بالفريق، ويعرف كيف يتكلم مع اللاعبين ويقود خط الدفاع ولاعب كرة عالى جداً وسيكون له دور كبير معنا، وليس حقيقى ما يقال عن أنه تم شراءه بـ 3 مليون دولار الرقم أقل من ذلك بكثير.

وكشف محمد عزيز، وكيل المغربى بدر بانون، لاعب الأهلى الجديد، أن ملف انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء من أسهل الملفات التى عمل بها فى مسيرته كوكيل للاعبين، مؤكدا أن الصفقة لم تستغرق سوى أيام قليلة، معلقاً :"بدر بانون تلقى عدة عروض قبل وبعد الانتقال للأهلى وحتى الآن يتلقى عروض مغرية، ولكن اللاعب لم يتردد فى اختيار اللعب للفريق الأحمر، كما أنه وافق على العرض خلال ساعتين فقط"