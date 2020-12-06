شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى يعود لمصر المقاصة بفرمان إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو مصر المقاصة اتفاقهم مع نظرائهم بالنادى المصرى من أجل انتقال عماد فتحى صاع ألعاب الفريق الساحلى للأبناء الفيوم بناءً على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة .

ويترتبط عماد فتحى بعلاقة قوية مع إيهاب جلال منذ أن كان لاعبا بالمقاصة من قبل ثم انتقل مع نفس المدرب للزمالك، ثم رحل أيضا للمصرى خلال فترة تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية لأبناء المدينة الباسلة.

كان على ماهر المدير الفنى للمصرى رحب برحيل اللاعب نظرا لعدم الحاجة لجهوده فى ظل اعتماد المدير الفنى على أحمد رفعت ومحمد عنتر القادمين من الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية فى الموسم المقبل .

وينتهى فى الثانية عشرة مساء اليوم فترة القيد الصيفية لجميع الأندية ، لذا فإنه من المتوقع أن تنتهى صفقة انتقال عماد فتحى للمقاصة خلال الساعات القليلة المقبلة.