شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتغنى بالسلطان بانون وينتقد زيادة وزن المثلوثى ويكشف صفقة عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الزمالك يحاول تخفيض المقابل المادى المطلوب من وادى دجلة للاستغناء عن لاعبه محمد عبد العاطى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "صفقة أحمد الشيخ فشلت فى الزمالك بعدما قرر محمد عطية المفوض من اللجنة المعنية لإدارة الزمالك بالتنسيق مع جهاز الكرة التعاقد مع اللاعب بسبب تصريحاته السابقة، أنا مقتنع بالشيخ وشايفة لاعب مميز صادفه سوء حظ مع الاهلى".

وأضاف شوبير، "الزمالك يعرض فى صفقاته كريم بامبو ومصطفى فتحى والأخير وضع فى هذه الخانة غريب بالنسبة لى، والزمالك يحاول تخفيض المقابل المادى المطلوب من دجلة للاستغناء عن محمد عبد العاطى قبل غلق باب القيد اليوم".

وتابع شوبير، "مستغرب جدا أن الزمالك لم يستعن بحمزة المثلوثى فى كأس مصر، اللاعب كان من حقه المشاركة وموجود فى مصر منذ فترة طويلة، والغريب أن المدرب مطلبش منه يتدرب مع الفريق بشكل يومى ووزنه زاد، فى المقابل موسيمانى طلب من بدر بانون الانتظام فى التدريبات والمدافع المغربى لم يبك على خروج الرجاء من دورى الأبطال طويلا ولكنه سرعان ما انخرط فى الإعداد مع ناديه الجديد وظهر بصورة رائعة أمام الطلائع بالأمس، تشعر وكأنه "برج عالى" فى خط الدفاع، كلنا قلنا أيمن وياسر يكملوا ماشيين كويس لكن موسيمانى دفع به ويستحق لأنه قدم أداءً مميزاً جداً وظهر بفورمة فنية وبدنية جاهزة أبهرت جمهور الأهلى".

وتوج النادى الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.