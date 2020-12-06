تقرير.. ثلاثية تاريخية.. الأهلي يعادل إنجاز أوكلاند سيتي في موسم استثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كلل النادي الأهلي جهوده في الموسم الحالي الماراثوني بالتتويج بلقب كأس مصر عبر الفوز الصعب على طلائع الجيش بنتيجة (3-2) بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية التي جرت على استاد برج العرب بالإسكندرية، السبت.

ونال الأهلي لقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه والأول منذ عام 2017 على حساب الطلائع بضربات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل بنتيجة (1-1)، قبل أن يحسم المارد الأحمر اللقب لصالحه.

وحصد الأهلي بذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال افريقيا في موسم استثنائي للقلعة الحمراء، حيث فاز بالدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من النهاية، قبل أن يُتوج بطلا لإفريقيا للمرة التاسعة على حساب الزمالك.

الثلاثية الثالثة:

تُوج الأهلي بالثلاثية للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعدما حقق الإنجاز نفسه في موسمي 2005/2006 و2006/2007، حيث كانت المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا تُلعب وسط الموسم، الذي ينتهي بنهاية الدوري والكأس.

وحصد الأهلي في موسم 2005/2006 لقب الدوري برصيد 72 نقطة، قبل أن يُتوج بكأس مصر بالفوز على الزمالك (3-0)، ويحرز لقب دوري أبطال إفريقيا يوم 12 نوفمبر 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي (3-0).

وفي موسم 2006/2007، فاز الأهلي بالدوري برصيد 73 نقطة، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة (4-3) في المباراة النهائية، وفاز بدوري أبطال إفريقيا يوم 11 نوفمبر 2006 على حساب الصفاقسي التونسي (1-0).

وبالتالي يتجاوز الأهلي فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها العملاق البافاري بطل أوروبا في عامي 2013 و2020.

وتساوى الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، الذي حقق الثلاثية 3 مرات في تاريخه خلال مواسم 2005/2006، 2013/2014 و2014/2015 في قارته أوقيانوسيا، ليتقاسم الفريقان الإنجاز الذي لم يحقق أي ناد آخر في التاريخ.

الثنائية المحلية رقم 14:

نجح الأهلي في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يحققه سوى البطل التاريخي للكرة المصرية.

واستطاع الأهلي أن يجمع الدوري وكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه موسم 1948/1949، وعاد ليكرر الإنجاز في مواسم 49-50، 50-51، 52-53، 55-56 و60-61.

وانتظر الأهلي حتى مطلع الثمانينات ليحصد الثنائية السابعة في تاريخه وتحديدًا في موسم 80-81، وعاد ليكرر الإنجاز في مواسم 84-85 و88-89، قبل أن تتحقق الثنائية العاشرة في موسم 95-96.

وفي القرن الـ21، انتظر الأهلي حتى موسم 2005/2006 ليجمع لقبي الدوري وكأس مصر، قبل أن يكرر الإنجاز في الموسم التالي 2006/2007، ثم جمع الثنائية المحلية الـ13 في تاريخه بموسم 2016/2017.

وخلال موسمه الاستثنائي 2019/2020، عاد الأهلي ليحقق الثنائية الـ14 في تاريخه بالفوز بالدوري وكأس مصر، ولم يكتف بذلك حيث أضاف إليهما اللقب الأغلى، دوري أبطال إفريقيا، في موسم تاريخي سيظل خالدا.