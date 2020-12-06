الونش يعلن شفائه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، شفائه من إصابته بفيروس كورونا التي لحقت به منذ ما يقرب من الأسبوعين ولازمته طوال الفترة الماضية.

وكتب الونش، في منشور عبر حسابه على "إنستجرام" اليوم الأحد: "مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للناس اللى كلمتنى واطمنت عليا ودعولى بالشفاء، ربنا يخليكو ليا، وربنا يبعد عنكو كل شر يارب، المسحة سلبية".

وأتم صاحب الـ25 عامًا ساخرا: "روحي يا شيخة الله يخدك".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية قبل الانتظام في تدريبات الفريق.

يُذكر أن الونش غاب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي وعن نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، وخسر الزمالك المباراتين.