"عام تاريخي".. كيف علقت الصحف الإفريقية على تتويج موسيماني بكأس مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

محتفلًا باللقب الثاني له مع الأهلي، رفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي كأس مصر عاليًا، وذلك بعد أيام قليلة من الاحتفال بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

لم يمض على تولي موسيماني تدريب الأهلي وقتًا طويلًا، فالمدرب الجنوب أفريقي جلس على مقعد القيادة الفنية قبل شهرين فقط، حسم خلالهما بطولة دوري أبطال أفريقيا التي كانت غائبة عن خزائن الفريق الأحمر طيلة 7 سنوات، كما حصد بطولة كأس مصر الغئبة منذ موسمين.

الصحف الجنوب أفريقية، سلطت الضوء على الإنجاز الذي حققه موسيماني، فبعد تتويجه مع صندوانز (فريقه السابق) ببطولة الدوري وكأسي جنوب أفريقيا وتيليكوم، حقق مع الأهلي بطولتين آخريين ليرفع رصيده من البطولات إلى 4 بجانب المشاركة في احتفال دوري we المصري الذي حسمه الأهلي قبل مجيئه تحت قيادة السويسري رينييه فايلر.

صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، قالت إن موسيماني قاد الأهلي لتحقيق ثلاثة تاريخية، بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة كأس مصر بركلات الترجيح.

من جانبها، قالت صحيفة أخرى تُدعى "thesouthafrican" إن عام 2020 بالنسبة لموسيماني ليس سيئًا كما هو الحال بالنسبة للكثير من الأشخاص.

وأضافت أن هذا العام سيدرج في "تاريخ موسيماني" بعد أن فاز بخمس بطولات مع فريقين مختلفين.

وأوضحت أن فريق بيتسو حقق فوزًا دراماتيكيًا على طلائع الجيش بركلات الترجيح في بطولة نهائي كأس مصر، ليرفع المدرب البالغ من العمر 56 عامًا رصيده من البطولات إلى 5 في موسم واحد.

وأشارت إلى أن موسيماني أمامه فرصة لزيادة عدد الألقاب، عندما يواجه نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في كأس السوبر الأفريقي.

صحيفة أخرى تُدعى "أفريكا سبورتس"، سلطت الضوء على التصريحات التي أدلى بيها موسيماني عقب التتويج ببطولة الكأس المحلي.

ونقلت قول موسيماني إن هذا الجيل يحاولون كتابة أسمائهم في تاريخ النادي مثل الجيل الذهبي لمحمد أبوتريكة ورفاقه.

من جانبها، قالت صحيفة "soccerladuma"، إن بيتسو قاد الأهلي للتتويج بلقب آخر بعد أن قاد عملاق أفريقيا للفوز ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش.