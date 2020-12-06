بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ديربي شمال لندن.. وليفربول يستدرج وولفرهامبتون في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - تستأنف اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تنطلق منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا. الدوري الإنجليزي (الجولة 11) 2:00- وست بورميتش ألبيون x كريستال بالاس 4:15- شيفيلد يونايتد x ليستر سيتي 6:30- توتنهام x أرسنال 9:15- ليفربول x وولفرهامبتون دوري أبطال آسيا (دور الـ16) 12:00- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي x كيلبورن فيكتوري الاسترالي 4:00- بكين جوان الصيني x اف سي طوكيو الياباني الدوري الإسباني (الجولة 12) 3:00- غرناطة x هويسكا 5:15:- أوساسونا x ريال بيتيس 7:30- فياريال x إلتشي 10:00- ديبورتيفو ألافيس x ريال سوسييداد الدوري الإيطالي (الجولة العاشرة) 1:30- هيلاس فيرونا x كالياري 4:00- بارما x بينفينتو 4:00- روما x ساسولو 4:00- أودينيزي x أتالانتا 7:00- كروتوني x نابولي 9:45- سامبدوريا x ميلان الدوري الألماني (الجولة العاشرة) 4:30- فيردر بريمن x شتوتجارت 7:00- شالكه x بايرليفركوزن

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