الأهلي: فايلر لن يحصل على مكافأة التتويج بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن النادي يجهز حاليا مكافآت الفوز بثلاثية الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر عن موسم 2019/2020 للاعبين الراحلين.

وقال الدرندلي، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون تايم سبورتس"، صباح الأحد: نجهز حاليا مكافآت اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي بعد مشاركتهم في الدوري وإفريقيا وكأس مصر.

وأضاف: لم يسبق لأي لاعب أن تقدم بشكوى ضد الأهلي لعدم حصوله على قرش من المكافآت، وهذا مبدأ في النادي يتبعه على مدار تاريخه وليس منهجًا لأمين الصندوق الحالي.

وأتم أمين صندوق الأهلي قائلا: نجهز حاليًا مكافأة الفوز بالدوري للمدرب السويسري السابق، رينيه فايلر، وسنقوم بتحويلها لحسابه، لكنه لن يحصل على مكافأة الفوز بإفريقيا وفقًا للعقود.