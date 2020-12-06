رسالة "فيفا" ووزير الرياضة للأهلي بعد التتويج بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة النادي الأهلي على الفوز بلقب كأس مصر، الذي تُوج به الفريق، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.

وكتب الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "كأس مصر 2020.. الأهلي يتفوق (بالترجيح 3-2) على طلائع الجيش، ليحرز اللقب الـ37 في تاريخه.. الثلاثية الثانية بعد 2006 (الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال إفريقيا).. تهانينا يا أهلي".

ونجح الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية "الدوري والكأس" للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس السبت، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، لينجح الأهلي في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه".

الأهلي كان قد حصد لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تهنئة الأهلى بفوزه بلقب كأس مصر.

وأشاد أشرف صبحي- حسب بيان رسمي من وزارة الرياضة المصرية اليوم الأحد- بالروح الرياضية التى سادت الأجواء سواء خلال المباراة أو بعدها، والصورة المتميزة التي ظهر عليها لاعبو الفريقين طوال المباراة، وفي مراسم استلام الكأس والميداليات.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي ما تسعى إليها وزارة الشباب والرياضة لتعميمها في كل المنافسات والمباريات في إطار مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"، مقدما التهنئة للنادي الأهلي على الفوز بكأس مصر.

وثمن وزير الشباب والرياضة المصري نجاح تنظيم الموسم الكروي 2019-2020 بالرغم من التحديات والظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عودة النشاط الرياضي هذا العام على مستوى الدوري العام لكرة القدم ومنافسات كأس مصر مع الإلتزام بالتدابير والاشتراطات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة كان له بالغ الأثر في تطور أداء الفرق المصرية المنافسة في البطولات الإفريقية، وكذا تطور أداء المنتخب الأول لكرة القدم والمنتخب الأوليمبي.