شاهد.. فيروس كورونا "وش السعد" على الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد ثلاث بطولات الموسم الجاري وبدأت بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز ويليها بطولة كاس الأمم الأفريقية وأخيرًا بطولة كأس مصر .

وكان النشاط الرياضي توقف في مصر في بداية شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وعاد النشاط بعد توقف دام قرابة الأربعة أشهر ومنذ عودة النشاط توج المارد الأحمر بثلاثة بطولات .

وكان مسؤولي مجلس إدارة النادي الأهلي أكبر الداعمين لعودة النشاط الرياضي من جديد وإستئناف الموسم .

بطولة الدوري المصري يوم 31 أكتوبر 2020..

نجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة الدوري المصري

الممتاز للمرة ال42 في تاريخة والسابعة على التوالي قبل نهاية البطولة بسبعة جوالات وكانت نهتية .

ولم يتلقي المارد الأحمر طوال البطولة سوي هزيمة واحدة أمام نظيره الزمالك بينما أنهى مشوار الدوري وبرصيد 89 نقطة جمعهما وكان يلية الزمالك برصيد 68 نقطة .

بطولة دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر 2020 ..

نجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة بعد غياب دام سبعة سنوات بعد تغلبه علي حساب نظيره الزمالك بهدفين

مقابل هدف .

وكان نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك الموسم الجاري لأول مرة في التاريخ، ولم يحقق الفارس الأبيض طوال تاريخه أي فوز على النادي الأهلي في دوري الأبطال .

وسبق والتقي الأهلي والزمالك في البطولة 9 مرات حقق خلالهم المراد الأحمر الفوز في 6 لقاءات وحسم التعادل ثلاث مباريات .

بطولة كأس مصر 5 ديسمبر 2020 ..

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخة بعد غياب ثلاث سنوات علي حساب نظيره طلائع الجيش الذي تأهل لأول مره في تاريخه لنهائي البطولة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق قبل أن تلجأ المباراة لركالات الترجيح التي أهدت الشياطين الحمر اللقب المحلي .