فيديو.. لحظة تهنئة طارق العشري للاعبي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

هنأ الكابتن طارق العشري، مدرب فريق طلائع الجيش، لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي وجهازه الإداري، أثناء تتويج الفريق بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ القلعة الحمراء، ليعزز رقمه

القياسي على اعتباره الفريق الأكثر تتويجًا بالمسابقة.

وأحرز الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على طلائع الجيش بنتيجة

3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل بهدفٍ لكلٍ منهما، أمس السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحقق الأهلي الثلاثية خلال موسم 2019-2020 للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما جمع الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا.