الزمالك يرفض عرضي إنبي وسموحة لاستعارة فتوح

رفض مسئولو الزمالك عرضين من إنبي وسموحة، لاستعارة أحمد فتوح، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
من جهة أخرى، أظهرت مسحة كورونا، التي خضع لها محمود الونش، مدافع الزمالك، سلبية العينة، ليتعافى من إصابته بالفيروس، التيحرمته من خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي.
من جانب آخر، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك، عن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق.
أضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي، أن الأشعة أثبتت معاناة روقا من جزع خفيف في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الإصابة.. مضيفًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي خلال أيام قليلة.
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