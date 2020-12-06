محمد النني يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام بالبريميرليج

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

من المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هولدينج، ديفيد لويز، جابرييل

خط الوسط: بيليرين، تيرني، محمد النني، بارتي

خط الهجوم: ويليان، أوباميانج، ساكا

تنطلق مباراة توتنهام وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة توتنهام وأرسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 2، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، وجمع نقاطه بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 6، وتعادل في ثلاث، وتلقى الهزيمة في واحدة.

بينما يحتل فريق أرسنال المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل في واحدة، وتلقيى الهزيمة في خمس.