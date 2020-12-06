بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والقادسية في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الشباب والقادسية في إحدى مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الشباب والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “راشد الدوسري”.

تقام مباراة الشباب والقادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنطلق في تمام الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت جرينتش.

يتواجد نادي الشباب في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، جمعهم من 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 2، بينما لم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 12 هدف، واستقبلت شباكه 7 اهداف.

وسيسعى نادي الشباب إلى تحقيق الانتصار على القادسية، لمواصلة مطاردته لنادي “الهلال” الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن الليث الأبيض.

على الجانب الآخر يقبع نادي القادسية في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وحيد، بينما خسر 3 مرات.

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