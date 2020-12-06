الامارات | بايرن ميونخ.. نقطة قوته تتحول إلى "ضعف"

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ.. نقطة قوته تتحول إلى "ضعف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الصلابة الدفاعية لبايرن ميونخ كانت مفتاح الثلاثية التاريخية التي حققها الفريق في الموسم الماضي، لكن يبدو أن نقطة قوته تحولت لنقطة ضعفه في الموسم الحالي.

واستقبلت شباك النادي البافاري 16 هدفا خلال عشر مباريات بالبوندسليجا هذا الموسم بعد التعادل مع ضيفه لايبزج الوصيف 3 /3 مساء السبت، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يتأخر فيها الفريق بهدف.

وحاول مسؤولو بايرن التخلص من جيروم بواتينغ على مر الأعوام لكن المدير الفني هانسي فليك متمسك بالدفع به في التشكيل الأساسي للفريق.

وتزايدت إصابات بواتينج البالغ من العمر 32 عاما في السنوات الأخيرة وكان تمركزه سيئا في أغلب الفترات أمام لايبزج خاصة في لحظات استقبال الأهداف.

وقال إيميل فورسبرج لاعب لايبزج لشبكة "سكاي سبورتس" بشأن الهدف السهل الذي سجله بضربة رأس ليمنح فريقه التقدم 3 /2: "لم أخضع لأي رقابة تذكر، ينبغي علي أن أقول ذلك".

وأوضح فليك من جانبه "لا يمكن تركه (فورسبرج) دون رقابة بهذا الشكل.. كانت مباراة قوية ، استقبلنا بعض الأهداف السهلة".

وقدم النمساوي ديفيد الابا مردودا جيدا في مركز قلب الدفاع في الفترة الأخيرة بعد أن اعتاد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وفي غياب لوكاس هيرنانديز والفونسو ديفيز للإصابة كان من المفترض أن يشارك الابا في مركز الظهير الأيسر أمام لايبزج، لكن مع قرب انتهاء عقده دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ومع تغيير مركزه باستمرار ، فإن اللاعب النمساوي لا يظهر بنفس المستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وتعرض نيكلاس شوله للانتقاد من قبل الجماهير بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ منذ تعافيه من إصابة قوية في الركبة، في الوقت الذي ظهر فيه الحارس مانويل نوير بشكل رائع في بداية الموسم لكنه يتحمل مسؤولية هدفين سكنا شباك فريقه في أخر مباراتين بالبوندسليجا.

لقد تسببت أزمة جائحة كورونا في ضغط أجندة المباريات مع اللعب كل ثلاثة أيام مما كان له بالغ الأثر على الفريق، لكن فليك يأمل في تحسن أداء خط دفاعه مع توقف منافسات دوري أبطال أوروبا خلال فترة العطلات الشتوية وأن ينعكس ذلك على منافسات البوندسليجا.

وتأهل النادي البافاري بالفعل إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال ومن المتوقع أن يجري فليك العديد من التغييرات في صفوفه خلال المواجهة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل.

ولكن فليك لم يبد قلقا للغاية إزاء إخفاقات خط دفاعه ، وبدا أن الشغل الشاغل للمدرب بالأمس هو تجنب الخسارة أمام لايبزج حتى لا يخسر الفريق موقعه في الصدارة.

وقال فليك "أعتقد أنني ينبغي أن أشعر بالسعادة إزاء النتيجة".

ويتصدر بايرن حامل اللقب، جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزج الوصيف وأربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وبإمكان فليك أن يشعر بالرضا إزاء مستوى البديل الإنجليزي جمال موسيالا الذي سجل هدفا في شباك لايبزج، حتى لو كان قد شارك على حساب خافي مارتينيز الذي تعرض للإصابة مجددا.

وسجل موسيالا لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما الهدف الأول لبايرن بشكل رائع بمجرد مشاركته من على مقاعد البدلاء، معلنا عن هدفه الثالث خلال ثمان مباريات بالبوندسليجا.

عنصر الشباب هو ما يحتاجه بايرن ميونخ تحديدا في الوقت الراهن لكن ربما في خط الدفاع أكثر من أي مركز أخر.

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