شكرا لقرائتكم غياب طارق حامد ون شرقى عن تدريبات الزمالك لسفرهما إلى دبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، عن انطلاقة تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين، بسبب حصول الثنائى على إذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، بالسفر إلى دبى لقضاء أجازة، على أن يعود الثنائى من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بعد الغياب عن تدريبات أمس السبت، وشهد مران الزمالك بالأمس، انتظام المغربى حميد أحداد لأول مرة بعد نهاية إعارته للرجاء إلى جانب انتظام أحمد فتوح بعد نهاية إعارته لنادى سموحة.

ويستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.

فيما يخضع ثلاثى الزمالك محمود حمدى الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، المصابون بفيروس كورونا، لمسحة طبية جديدة اليوم الأحد، من أجل الاطمئنان على حالتهم والوقوف عليها ما إذا كانت تحولت العينة الخاصة بهم إلى سلبية أو استمرار مُعاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما سيتم تأجيل خضوع عمر السعيد، مهاجم الأبيض، لفحص مسحة فيروس كورونا إلى الأسبوع المقبل.

وكان الثلاثى محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، قد أصيبوا بفيروس كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى القمة التاريخية التى جمعت القطبين على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وتتويجه باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، فيما استمر غياب اللاعبين عن الأبيض منذ هذه المباراة حتى الآن.

كما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم اليوم، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.